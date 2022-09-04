Конте о 3-м месте «Тоттенхэма» в АПЛ: «Не считаю, что мы на одном уровне с топ-клубами»

Теги премьер-лига Англия Тоттенхэм Антонио Конте Футбол

Главный тренер «Тоттенхэма» высказался после матча АПЛ с «Фулхэмом» (2:1).

После 6 игр «шпоры» занимают в таблице 3-е место.

«Важно, чтобы команда играла с большим энтузиазмом и на кураже. В то же время нужно быть реалистом: в ноябре ситуация была проблематичной, и после домашнего поражения от «МЮ» со счетом 0:3 клуб принял решение [уволить Нуну Эшпириту Санту].

Если кто-то думает, что спустя лишь десять месяцев мы теперь на одном уровне с топ-клубами, то я так не считаю. Если бы я хотел вам солгать, я бы солгал», – сказал Антонио Конте.

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