Конте о 3-м месте «Тоттенхэма» в АПЛ: «Не считаю, что мы на одном уровне с топ-клубами»

Главный тренер высказался после матча с «Фулхэмом» (2:1).

После 6 игр «шпоры» занимают в таблице 3-е место.

«Важно, чтобы команда играла с большим энтузиазмом и на кураже. В то же время нужно быть реалистом: в ноябре ситуация была проблематичной, и после домашнего поражения от «МЮ» со счетом 0:3 клуб принял решение [уволить Нуну Эшпириту Санту].

Если кто-то думает, что спустя лишь десять месяцев мы теперь на одном уровне с топ-клубами, то я так не считаю. Если бы я хотел вам солгать, я бы солгал», – сказал .