Конте о трансферном окне: «Смотрю на состав другого топ-клуба, и отставание «Тоттенхэма» еще очень большое. Мы только начали процесс улучшения состава»

Теги премьер-лига Англия Тоттенхэм Антонио Конте Футбол

Главный тренер «Тоттенхэма» заявил о большом отставании от других топ-клубов АПЛ.

«Нужно понимать, что в это трансферное окно клуб смог сделать все то, что было в его силах.

Думаю, что мы добились хороших результатов, но я должен быть с вами честен, потому что я смотрю на состав другого топ-клуба, и отставание очень большое, эта дистанция все еще велика.

Поэтому мы только начали процесс улучшения состава», – заявил Антонио Конте.

Отметим, что лондонский клуб занял четвертое место по тратам в летнее трансферное окно среди европейских клубов. «Тоттенхэм» потратил 169,9 млн евро.

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