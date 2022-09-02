Конте о трансферном окне: «Смотрю на состав другого топ-клуба, и отставание «Тоттенхэма» еще очень большое. Мы только начали процесс улучшения состава»

Главный тренер заявил о большом отставании от других топ-клубов .

«Нужно понимать, что в это трансферное окно клуб смог сделать все то, что было в его силах.

Думаю, что мы добились хороших результатов, но я должен быть с вами честен, потому что я смотрю на состав другого топ-клуба, и отставание очень большое, эта дистанция все еще велика.

Поэтому мы только начали процесс улучшения состава», – заявил .

Отметим, что лондонский клуб занял четвертое место по тратам в летнее трансферное окно среди европейских клубов. «Тоттенхэм» потратил 169,9 млн евро.