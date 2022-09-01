Антонио Конте: «В Англии должны научиться правильно использовать ВАР. Его нужно применять правильно или принимать изначальное решение судьи»

Главный тренер раскритиковал работу ВАР в .

Итальянец также подвел итог матча с «Вест Хэмом» в 5-м туре АПЛ (1:1).

«Я думаю, что, возможно, мы заслуживали немного большего, чем ничья, но в конце у них также был шанс забить, и мы бы проиграли матч.

Нелегко играть против , физически сильной команды. Они играют через длинные передачи, и нужно быть внимательными. Мы хорошо действовали на стандратах, хорошо перемещали мяч и создавали возможности забить.

Мы можем добиться гораздо большего, но сегодня вместо того, чтобы выиграть, приходится говорить о ничьей».

Об игре Крессуэла рукой

«Честно говоря, в конце первого тайма я поговорил с судьей и сказал ему: «Вы приняли правильное решение». Невероятно, что ВАР посмотрел эпизод еще раз, вызвал рефери, он увидел, что это было правильное решение, и вызов от ВАР был странным. Я могу сказать только, что судья принял правильное решение. Обычно ВАР вызывает судью, когда его решение неправильное.

В Англии должны научиться правильно использовать ВАР. Нужно очень хорошо учиться и действовать точнее. Если есть ВАР, его нужно применять правильно или принимать изначальное решение судьи. Если у вас есть телевизор, то у вас есть время посмотреть. Это сложная ситуация не только для меня, но и для каждого тренера.

Мы очень хорошо начали сезон, у нас нет поражений после 5 матчей, три из которых – на выезде. В таких сложных матчах, как с «Вест Хэмом», «Челси» и «Ноттингем Форест», у нас все хорошо и мы стараемся совершенствоваться. Теперь нам нужно подготовиться к еще одной игре против «Ньюкасла», а затем мы подумаем о Лиге чемпионов», – сказал Конте.