Конте о Спенсе: «Нужны другие трансферы, если говорим о победах. «Тоттенхэму» надо еще минимум три трансферных окна, чтобы стать лучше»

, отвечая на вопрос о , заявил, что «Тоттенхэму» нужны трансферы другого уровня.

«Это отличный перспективный игрок.

Но если мы говорим о том, чтобы быть конкурентоспособными, о желании побеждать, то нам нужные другие трансферы. Это должно быть понятно, чтобы не возникло путаницы. Хочу, чтобы меня поняли в этом вопросе.

Чтобы быть конкурентоспособными, чтобы бороться за титул и за место в Лиге чемпионов, нужно как минимум еще три трансферных окна, чтобы стать лучше и быть на том же уровне, что и другие клубы.

Я уверен, что мы идем по правильному пути, поскольку клуб может вкладывать деньги.

В то же время нужно быть реалистами: есть клубы, которые могут инвестировать одни деньги, а есть клубы, которые могут инвестировать другие деньги. Из-за этого аспекта путь выглядит трудным», – сказал итальянский специалист.

Конте о переходе Спенса в «Тоттенхэм»: «Это инвестиция, клуб решил его купить. Я сказал – окей»