Зобнин об Абаскале: «Тренер сумел всех объединить, мы идем к общей цели. Появилось ощущение, что все стали одной семьей, переживают друг за друга»

высказался о работе под руководством .

– Многие отмечают, что такого классного Зобнина не видели со времен «золотого» сезона «Спартака» и чемпионата мира.

– Не надо сравнивать. В какой-то год я лучше, в какой-то – хуже, но все это разные истории. Сейчас я действительно в хорошей форме. При этом не менее важно, в каком состоянии вся команда. Когда общая игра выстроена, то и все ребята по отдельности прогрессируют.

– Но лично ты в чем прибавил по сравнению с прошлым годом?

– Не хочу говорить громких слов, но и в физическом, и в психологическом плане чувствую себя отлично благодаря работе тренера. Он четко и понятно объясняет, чего хочет от игроков. А ведь так бывает не всегда. Поэтому именно это считаю ключевым фактором.

– Абаскаль часто проводит с футболистами индивидуальные беседы?

– Если только по конкретным игровым моментам. Каждый день на разговоры не вызывает.

– За счет чего Гильермо удалось так быстро создать позитивную атмосферу в команде?

– Сезон, по сути, только стартовал, прошло всего семь туров. Впереди еще очень много работы и испытаний. А пока можно сказать, что тренер сумел всех объединить. Мы вместе идем к общей цели.

– В чем заключается эта идея единения от Абаскаля?

– У меня появилось ощущение, что все стали одной семьей, переживают друг за друга на поле и в жизни. Никакого разделения на россиян и иностранцев нет, хотя с этим и раньше проблем не было. На сборе в Тарасовке классно сработали «объединяющие активности», был интересный тимбилдинг. Надеюсь, мы и дальше будем сохранять этот позитив, – сказал полузащитник .