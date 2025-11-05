Данил Круговой: «У Кисляка большие шансы выиграть «Золотой мяч» в будущем, если он будет так же прогрессировать. Или хотя бы попасть в список номинантов»

Данил Круговой: У Кисляка большие шансы выиграть «Золотой мяч» в будущем.

Защитник ЦСКА Данил Круговой оценил шансы полузащитника Матвея Кисляка на завоевание «Золотого мяча» в будущем.

– Матвей Кисляк недавно заявил, что хочет выиграть «Золотой мяч», как считаешь, по силам ему добиться этого?

– Я считаю, если Кисляк будет так же продолжать, так же прогрессировать и у него получится оказаться там, где он хочет, то на мой взгляд, в будущем у Матвея есть большие шансы выиграть «Золотой мяч». Или хотя бы попасть в список номинантов.

Кисляк – это правда очень одаренный футболист, – сказал Круговой.