Данил Круговой: «У Кисляка большие шансы выиграть «Золотой мяч» в будущем, если он будет так же прогрессировать. Или хотя бы попасть в список номинантов»
Данил Круговой: У Кисляка большие шансы выиграть «Золотой мяч» в будущем.
Защитник ЦСКА Данил Круговой оценил шансы полузащитника Матвея Кисляка на завоевание «Золотого мяча» в будущем.
– Матвей Кисляк недавно заявил, что хочет выиграть «Золотой мяч», как считаешь, по силам ему добиться этого?
– Я считаю, если Кисляк будет так же продолжать, так же прогрессировать и у него получится оказаться там, где он хочет, то на мой взгляд, в будущем у Матвея есть большие шансы выиграть «Золотой мяч». Или хотя бы попасть в список номинантов.
Кисляк – это правда очень одаренный футболист, – сказал Круговой.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости