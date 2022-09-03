Кавазашвили о «Спартаке» при Абаскале: «Мне импонирует атакующий футбол. Это похоже на то, что показывают лучшие английские клубы»

заявил, что ему нравится игра «Спартака» при .

В 8-м туре Мир красно-белые встретятся с . Матч состоится завтра, 4 сентября.

«Я жду боевой матч. Обе команды будут настроены на победу. хочет взять реванш за Суперкубок, но этого не будет. Я предрекаю ничейный счет. Потому что «Зенит» – очень сильная сбалансированная команда с индивидуально сильными футболистами. Какой получится игра, я не скажу. Я не знаю – с какими установками от тренеров команды выйдут на поле.

Мне импонирует атакующий футбол, в который «Спартак» играет под руководством Гильермо Абаскаля. Эта манера игры похожа на то, что показывают лучшие английские клубы. Я рад, что команда старается на протяжении обоих таймов поддерживать высокий темп и встречать соперника на его половине поля», – сказал бывший вратарь московской команды.