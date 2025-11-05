  • Спортс
  Дегтярев о Fan ID: «Никакой отмены не будет. Решение принято в целях безопасности. Оно будет расширяться на новые матчи и кубки. Эту дискуссию можно оставить»
Дегтярев о Fan ID: «Никакой отмены не будет. Решение принято в целях безопасности. Оно будет расширяться на новые матчи и кубки. Эту дискуссию можно оставить»

Михаил Дегтярев: Никакой отмены Fan ID не будет.

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что систему Fan ID в стране не отменят. 

«Стратегию РПЛ мы обсуждали в Москве. Уверен, что не раз мы еще встретимся и более детально обсудим. Наше мнение, что совместно с футбольным сообществом пришло время внести изменения в сфере футбола. На кону – будущее юношеского футбола, это наш приоритет, дабы рождались новые футбольные звезды. Все в этом заинтересованы. Здесь надо действовать сообща.

Определенные успехи есть. В последние годы клубы направили более 15 млрд на развитие юношей. Хорошая сумма, но это маловато. Доля молодых игроков 8%, это один из лучших показателей в Европе. Так держать! 64 молодых футболиста в этом сезоне сыграли, 22 из них дебютировали. Лучший бомбардир лиги – Батраков, прекрасный игрок, мы внимательно следим за ним.

Про паспорт болельщика повторю: никакой отмены не будет. Решение принято в целях безопасности. Оно будет расширяться на новые матчи и кубки. Эту дискуссию можно оставить. Паспорт болельщика получили уже более трех миллионов человек», – сказал Дегтярев. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
