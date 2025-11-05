Александр Мостовой: посещение птицефабрики – впечатление на всю жизнь.

Александр Мостовой поделился впечатлениями от посещения птицефабрики.

В среду в рамках Форума «Россия – спортивная держава» проходит сессия «Кубок России по футболу как инструмент продвижения регионов». Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в сентябре побывал на птицефабрике в Воронежской области в качестве амбассадора РФС. Представляющий регион «Кристалл‑МЭЗТ» выступал в Кубке России в сезоне‑2025/26.

«Много было приятных приключений. Я большую часть карьеры провел за границей, и сейчас получаю сумасшедшие эмоции, посещая регионы. Не будь такого формата Кубка России, я бы не был в Борисоглебске. Посещение птицефабрики — впечатление на всю жизнь. Нас там заставили мыться несколько раз (смеется).

Лишний раз убеждаюсь, что футбол в России любят запредельно, большое количество детей вовлечены в игру», – сказал Мостовой.