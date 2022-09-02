Романцев об Абаскале: «Рыжий молодой парень. Пока «Спартак» играет хорошо. Если выиграет чемпионат, будем говорить, что он нам подходит»

поделился мнением о главном тренере «Спартака» .

– Говорят, что «Спартак» Абаскаля похож на ваш. Согласны?

– Пока не вижу, кто и что поставил. Пока команда играет хорошо, посмотрим, что будет в конце сезона. Не видел, как Абаскаль ставит игру, не был на тренировках.

Футбол надо ставить, чтобы выигрывать. Если Абаскаль выиграет чемпионат, будем говорить, что это хороший тренер, нам подходит. Пока только видим, что результат неплохой.

– Как вам Абаскаль?

– Рыжий молодой парень, – сказал бывший главный тренер .