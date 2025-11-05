  • Спортс
  • Бэйл о «Реале» против «Ливерпуля»: «Мы не увидели магии от Мбаппе и Винисиуса, они ведь быстрее всех на поле – попробуйте просто пройти защитника. Возможно, им не хватает «девятки»
Бэйл о «Реале» против «Ливерпуля»: «Мы не увидели магии от Мбаппе и Винисиуса, они ведь быстрее всех на поле – попробуйте просто пройти защитника. Возможно, им не хватает «девятки»

Гарет Бэйл: мы не увидели магии от Мбаппе и Винисиуса.

Гарет Бэйл разочарован игрой Килиана Мбаппе и Винисиуса в матче с «Ливерпулем». 

«Реал» уступил мерсисайдцам в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов (0:1). 

«Думаю, это как раз та самая искра, о которой мы говорили с Тьерри (Анри – Спортс’‘) – мы не увидели, чтобы Мбаппе и Винисиус в последней трети поля показали немного магии и вернули «Реал» в игру.

Разочарование, что в атаке не хватало того качества, которого обычно ожидаешь от игроков мадридского клуба. Думаю, они слишком усложняют игру. Иногда им просто нужно попробовать пройти защитника. Они ведь явно быстрее всех остальных на поле. Но, возможно, они этого не делают, потому что в штрафной нет никого, кто ждал бы передачу.

Возможно, им не хватает того самого центрального нападающего – «девятки», вокруг которой строится атака», – сказал бывший вингер «Реала». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Liverpool.com
