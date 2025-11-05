14 000 зрителей – средняя посещаемость матчей РПЛ в текущем сезоне. Это на 87% выше, чем в чемпионате России-2021/22

На матчи Мир РПЛ стало ходить больше зрителей.

Сегодня Мир РПЛ на форуме «Россия – спортивная держава» представила стратегию развития лиги до 2030 года.

Согласно данным лиги, средняя посещаемость матчей в текущем сезоне чемпионата России составляет 14 000 человек. Это на 87% выше, чем в сезоне-2021/22: тогда показатель равнялся 7,5 тысячи.

Также лига отмечает рост подписчиков в социальных сетях лиги – с 4 млн в сезоне-2021/22 до 4,7 млн человек в нынешнем сезоне.

Средний охват трансляции на федеральном канале «Матч ТВ » превышает 3 млн человека.