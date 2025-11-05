  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • 14 000 зрителей – средняя посещаемость матчей РПЛ в текущем сезоне. Это на 87% выше, чем в чемпионате России-2021/22
31

14 000 зрителей – средняя посещаемость матчей РПЛ в текущем сезоне. Это на 87% выше, чем в чемпионате России-2021/22

На матчи Мир РПЛ стало ходить больше зрителей.

Сегодня Мир РПЛ на форуме «Россия – спортивная держава» представила стратегию развития лиги до 2030 года.

Согласно данным лиги, средняя посещаемость матчей в текущем сезоне чемпионата России составляет 14 000 человек. Это на 87% выше, чем в сезоне-2021/22: тогда показатель равнялся 7,5 тысячи.

Также лига отмечает рост подписчиков в социальных сетях лиги – с 4 млн в сезоне-2021/22 до 4,7 млн человек в нынешнем сезоне.

Средний охват трансляции на федеральном канале «Матч ТВ» превышает 3 млн человека.

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
logoОрганизация РПЛ
logoпремьер-лига Россия
болельщики
logoМатч ТВ
стадионы
телевидение
logoРубин
logoРостов
logoЗенит
logoКраснодар
logoАхмат
logoБалтика
logoДинамо Махачкала
logoПари НН
logoЛокомотив
logoОренбург
logoАкрон
logoСпартак
logoКрылья Советов
logoДинамо Москва
logoСочи
logoЦСКА
соцсети
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Рафинья о недисциплинированности бразильцев: «Этот стереотип должен остаться в прошлом. Сегодня мы чрезвычайно профессиональны, преданны своему делу и сосредоточенны»
8 минут назад
Фонбет Кубок России. 1/4 финала. «Краснодар» в гостях у «Оренбурга», ЦСКА против «Махачкалы», «Зенит» примет «Динамо», «Спартак» сыграет с «Локо» в четверг
9 минут назадLive
Саморано о Ямале: «Я бы не подписал его в «Реал», он не воплощает дух клуба. Я взял бы Педри – он скромный и не говорит лишнего. У него душа «Мадрида»
9 минут назад
Лапорта о будущем Флика: «Он очень счастлив в «Барсе» и воодушевлен возвращением на «Камп Ноу». Я точно это знаю»
28 минут назад
Бэйл о «Реале» против «Ливерпуля»: «Мы не увидели магии от Мбаппе и Винисиуса, они ведь быстрее всех на поле – попробуйте просто пройти защитника. Возможно, им не хватает «девятки»
40 минут назад
«Милан» и «Интер» выкупили «Сан-Сиро» – его снесут: «Новый стадион станет архитектурной иконой и будет соответствовать самым высоким стандартам. Это новая глава в истории клубов»
43 минуты назад
Алаев о посещаемости РПЛ: «Уверенно растет – вернули аудиторию после отката из-за коронавируса и на 1-м этапе внедрения Fan ID. Наши предматчевые шоу высоко оценил даже топ-менеджер Ла Лиги»
48 минут назад
Алаев об академиях: «Воспитание доморощенных звезд – в фокусе внимания клубов РПЛ, футбол не плывет по течению, а вкладывается в развитие. Лига молодеет, открываются новые имена»
53 минуты назад
Алаев о фанатах: «Все знают баннер «No Pirlo – No Party», я бы переформулировал: нет болельщиков – нет футбола! Наша цель – 18 000 зрителей в среднем на игре»
56 минут назад
Дегтярев о Fan ID: «Никакой отмены не будет. Решение принято в целях безопасности. Оно будет расширяться на новые матчи и кубки. Эту дискуссию можно оставить»
57 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Оренбург» – «Краснодар». Жезус, Сантос и Перрен играют. Онлайн-трансляция начнется в 16:00
7 минут назад
«Родина» принимает «Нефтехимик». Команде нужна ваша поддержка в домашней игре против нижнекамцев!
11 минут назадРеклама
КДК рассмотрит неподобающее поведение игроков «Спартака» и «Краснодара» – два удаления у южан и 6 желтых у красно-белых
26 минут назад
Лига чемпионов Азии. «Шанхай» Слуцкого играет с «Дарул Такзим», «Виссел Кобе» победил «Ульсан ХД»
46 минут назадLive
Подрядчик о туберкулезе среди рабочих на «Камп Ноу»: «Заболевший отстранен от работы и получает лечение. Остальные тесты отрицательные, что исключает наличие вспышки заболевания»
сегодня, 12:11
Клубы РПЛ инвестировали 21,7 млрд рублей в развитие молодежного футбола за 5 лет
сегодня, 12:09
Генсек РФС Митрофанов о матче с США: «Переговоры в стадии мягкого приостановления»
сегодня, 12:08
Данил Круговой: «У Кисляка большие шансы выиграть «Золотой мяч» в будущем, если он будет так же прогрессировать. Или хотя бы попасть в список номинантов»
сегодня, 11:56
Александр Мостовой: «Посещение птицефабрики в Борисоглебске – впечатление на всю жизнь. Нас там заставили мыться несколько раз»
сегодня, 11:54
Флик об игре с «Брюгге»: «У них есть высокие игроки – выше, чем у «Барсы», но это не проблема. Матч будет как с «Эльче», с хорошими моментами и не очень»
сегодня, 11:43