Российские футболисты до 21 года получают 8,2% игрового времени в сезоне РПЛ. Средний возраст игроков лиги – 25,1 лет
Средний возраст игрока в Мир РПЛ снижается.
Сегодня Мир РПЛ на форуме «Россия – спортивная держава» представила стратегию развития лиги до 2030 года.
Согласно данным презентации, средний возраст игроков, выходивших на поле в матчах чемпионата России в текущем сезоне, составляет 25,1 лет.
Отмечается, что российские футболисты в возрасте до 21 гола включительно получают 8,2% от общего игрового времени. Доля дебютантов текущего сезона среди молодых игроков до 21 гола включительно составляет 34%.
Клубы РПЛ инвестировали 21,7 млрд рублей в развитие молодежного футбола за 5 лет
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
