  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Александр Алаев: «РПЛ должна быть главным премиальным соревнованием России – конкурентным чемпионатом, развивающим наших игроков, и сильнейшим спортивно-развлекательным брендом»
3

Александр Алаев: «РПЛ должна быть главным премиальным соревнованием России – конкурентным чемпионатом, развивающим наших игроков, и сильнейшим спортивно-развлекательным брендом»

Мир РПЛ стремится быть главным спортивным соревнованием страны.

Сегодня Мир РПЛ на форуме «Россия – спортивная держава» представила стратегию развития лиги до 2030 года.

Цели, стоящие перед лигой, озвучил президент РПЛ Александр Алаев.

«Мы должны быть главным премиальным спортивным соревнованием России. Это значит, что РПЛ стремится быть:

– во-первых, интересным и конкурентным чемпионатом, развивающим ярких местных, наших игроков

– во-вторых, сильнейшим спортивно-развлекательным брендом с позитивным имиджем, частью которого хочет быть каждый. Наше целевое видение: каждый болельщик рвется к трансляциям и стадиону, каждый качественный футболист хочет здесь играть, каждый крупный рекламодатель стремится к сопричастности и ассоциации с РПЛ», – заявил Алаев.

14 000 зрителей – средняя посещаемость матчей РПЛ в текущем сезоне. Это на 87% выше, чем в чемпионате России-2021/22

Российские футболисты до 21 года получают 8,2% игрового времени в сезоне РПЛ. Средний возраст игроков лиги – 25,1 лет

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
logoОрганизация РПЛ
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Алаев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Флик не планирует уходить из «Барселоны». Тренер счастлив в клубе (Флориан Плеттенберг)
5 минут назад
Ямаль за 349,6 млн евро – самый дорогой игрок мира в возрасте до 20 лет по версии CIES. Эстевао – 2-й, Кубарси – 3-й, Мастантуоно – 4-й, Педро – 30-й, Глебов – 53-й
16 минут назад
У Акинфеева восемь FONBET Кубков России. А когда он выиграл самый первый?
20 минут назадТесты и игры
Мостовой назвал Аленичева лучшим тренером «Спартака» за последние 10 лет: «Без его работы не было бы чемпионства при Каррере. Все остальные особо не впечатлили»
38 минут назад
Александр Алаев: «Хочется, чтобы в 2030-м РПЛ была премиальным брендом, на матчи которого не попасть, рейтинги остались заоблачными, а партнеры выстраивались в очередь»
39 минут назад
Рафинья о недисциплинированности бразильцев: «Этот стереотип должен остаться в прошлом. Сегодня мы чрезвычайно профессиональны, преданны своему делу и сосредоточенны»
47 минут назад
Фонбет Кубок России. 1/4 финала. «Краснодар» в гостях у «Оренбурга», ЦСКА против «Махачкалы», «Зенит» примет «Динамо», «Спартак» сыграет с «Локо» в четверг
48 минут назадLive
Саморано о Ямале: «Я бы не подписал его в «Реал», он не воплощает дух клуба. Я взял бы Педри – он скромный и не говорит лишнего. У него душа «Мадрида»
48 минут назад
Лапорта о будущем Флика: «Он очень счастлив в «Барсе» и воодушевлен возвращением на «Камп Ноу». Я точно это знаю»
сегодня, 12:43
Бэйл о «Реале» против «Ливерпуля»: «Мы не увидели магии от Мбаппе и Винисиуса, они ведь быстрее всех на поле – попробуйте просто пройти защитника. Возможно, им не хватает «девятки»
сегодня, 12:31
Ко всем новостям
Последние новости
Дегтярев о лимите: «В ближайшее время поставим точку в этой дискуссии. 9 из 10 самых высокооплачиваемых игроков у нас иностранцы, причем не самого лучшего качества»
5 минут назад
Директор «Зенита» Погорелов о посещаемости: «Приняли концепцию «футбол+шоу». Аудитория стала более семейной, разделяется на 55 и 45 процентов среди мужчин и женщин в зависимости от приглашенного исполнителя»
26 минут назад
«Оренбург» – «Краснодар». 1:1 – Козлов ответил на гол Савельева. Онлайн-трансляция
33 минуты назадLive
«Родина» принимает «Нефтехимик». Команде нужна ваша поддержка в домашней игре против нижнекамцев!
50 минут назадРеклама
КДК рассмотрит неподобающее поведение игроков «Спартака» и «Краснодара» – два удаления у южан и 6 желтых у красно-белых
сегодня, 12:45
Лига чемпионов Азии. «Шанхай» Слуцкого играет с «Дарул Такзим», «Виссел Кобе» победил «Ульсан ХД»
сегодня, 12:25Live
Подрядчик о туберкулезе среди рабочих на «Камп Ноу»: «Заболевший отстранен от работы и получает лечение. Остальные тесты отрицательные, что исключает наличие вспышки заболевания»
сегодня, 12:11
Клубы РПЛ инвестировали 21,7 млрд рублей в развитие молодежного футбола за 5 лет
сегодня, 12:09
Генсек РФС Митрофанов о матче с США: «Переговоры в стадии мягкого приостановления»
сегодня, 12:08
Данил Круговой: «У Кисляка большие шансы выиграть «Золотой мяч» в будущем, если он будет так же прогрессировать. Или хотя бы попасть в список номинантов»
сегодня, 11:56