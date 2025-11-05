Александр Алаев: «РПЛ должна быть главным премиальным соревнованием России – конкурентным чемпионатом, развивающим наших игроков, и сильнейшим спортивно-развлекательным брендом»

Мир РПЛ стремится быть главным спортивным соревнованием страны.

Сегодня Мир РПЛ на форуме «Россия – спортивная держава» представила стратегию развития лиги до 2030 года.

Цели, стоящие перед лигой, озвучил президент РПЛ Александр Алаев.

«Мы должны быть главным премиальным спортивным соревнованием России. Это значит, что РПЛ стремится быть:

– во-первых, интересным и конкурентным чемпионатом, развивающим ярких местных, наших игроков

– во-вторых, сильнейшим спортивно-развлекательным брендом с позитивным имиджем, частью которого хочет быть каждый. Наше целевое видение: каждый болельщик рвется к трансляциям и стадиону, каждый качественный футболист хочет здесь играть, каждый крупный рекламодатель стремится к сопричастности и ассоциации с РПЛ», – заявил Алаев.

14 000 зрителей – средняя посещаемость матчей РПЛ в текущем сезоне. Это на 87% выше, чем в чемпионате России-2021/22

Российские футболисты до 21 года получают 8,2% игрового времени в сезоне РПЛ. Средний возраст игроков лиги – 25,1 лет