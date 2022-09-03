Нагельсманн об 1:1 с «Унионом»: «Справедливый результат. «Бавария» действовала вяло и неточно во многих ситуациях»

Главный тренер «Баварии» подвел итоги матча с .

Команды сыграли вничью со счетом 1:1 в 5-м туре Бундеслиги.

«Сегодня мы были не настолько энергичны, как в прошлые несколько недель. «Унион» сыграл хорошо, но во многих ситуациях мы действовали вяло и неточно.

Это был справедливый результат. Мы не создали столько моментов, как против «Гладбаха», поэтому о двух упущенных очках говорить не приходится. Мы играли неаккуратно и не на уровне последних недель. «Унион» страстно защищался, был дисциплинирован, компактен и заслужил набрать очко.

В матче с «Интером» мы должны вернуться к уровню энергии последних недель. «Интер» играет дома в Лиге чемпионов, поэтому я не думаю, что они будут играть так же оборонительно, как «Унион» сегодня, хотя, как я говорил, между этими командами есть параллели», – сказал Нагельсманн.