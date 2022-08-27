Нагельсманн раскритиковал рефери: «Ужасная работа. Он свистел в пользу «Гладбаха». Меня, наверное, оштрафуют»

раскритиковал судью после ничьей «Баварии».

Матч Бундеслиги с «Боруссией» из Менхенгладбаха закончился вничью 1:1.

«У нас было 35 ударов по воротам, это неплохо. Я раздосадован, потому что мы играли хорошо, а судья, к сожалению, решал все спорные ситуации в пользу «Гладбаха». Единственное, в чем я могу обвинить свою команду, так это в том, что мы не использовали свои моменты.

Ужасная работа [рефери]. Было около 20 фолов, которые можно было рассудить в любую сторону, и все они были в пользу . Теперь меня, наверное, оштрафуют.

Несмотря на результат, я считаю, что это была наша лучшая игра в сезоне», – сказал главный тренер «Баварии».

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэлем Шлагером.