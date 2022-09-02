В «Милане» сказали, что никогда не интересовались Захаряном

В «Милана» опровергли интерес к хавбеку «Динамо» Арсену Захаряну.
«Милан» никогда не интересовался и сейчас тоже не интересуется Арсеном Захаряном», – сообщили в пресс-службе клуба.
Sport24 ранее писал, что «Милан» интересовался Захаряном, но трансфер не состоялся из-за сложностей в оформлении сделки.
Вчера бело-голубые объявили, что Арсен останется в команде. Футболист летом хотел подписать «Челси».
В текущем сезоне хавбек провел 6 матчей в Мир РПЛ, забил один гол и отдал два голевых паса.
Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Захарян так и не перешел в «Челси» этим летом. Но еще может перейти зимой