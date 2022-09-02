В «Милане» сказали, что никогда не интересовались Захаряном

В «Милана» опровергли интерес к хавбеку Арсену Захаряну.

«Милан» никогда не интересовался и сейчас тоже не интересуется , – сообщили в пресс-службе клуба.

Sport24 ранее писал, что интересовался Захаряном, но трансфер не состоялся из-за сложностей в оформлении сделки.

Вчера бело-голубые объявили, что Арсен останется в команде. Футболист летом хотел подписать «Челси».

В текущем сезоне хавбек провел 6 матчей в Мир , забил один гол и отдал два голевых паса.

Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Захарян так и не перешел в «Челси» этим летом. Но еще может перейти зимой