В «Милане» сказали, что никогда не интересовались Захаряном

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В  «Милана» опровергли интерес к хавбеку «Динамо» Арсену Захаряну.

«Милан» никогда не интересовался и сейчас тоже не интересуется Арсеном Захаряном», – сообщили в пресс-службе клуба.

Sport24 ранее писал, что «Милан» интересовался Захаряном, но трансфер не состоялся из-за сложностей в оформлении сделки.

Вчера бело-голубые объявили, что Арсен останется в команде. Футболист летом хотел подписать «Челси».

В текущем сезоне хавбек провел 6 матчей в Мир РПЛ, забил один гол и отдал два голевых паса. 

Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Захарян так и не перешел в «Челси» этим летом. Но еще может перейти зимой

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