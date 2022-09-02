Геннадий Орлов: «Захарян сбавил. Уже не держит темп все 90 минут, стал себя немного щадить»

высказался о том, что Арсен Захарян не перешел .

«Сегодня стало известно, что Захарян не перейдет в «Челси». Хм. Довольно необычная история. А кто в Англии сейчас даст россиянину разрешение на работу? У меня что-то ответа нет. И я ни от кого за последние дни не слышал, можно ли решить такую проблему. Туда же даже не всех африканцев пускают.

Не понял, почему так поздно занялось продажей своего игрока. И на каких условиях Захаряна звали в «Челси»? К кому он едет? Думаете, Тухель с ним говорил? Там же сейчас сложная ситуация, идет перестройка команды. Попасть сразу туда и заиграть – очень сложно. Рискованный вариант.

Вот у Аршавина была гениальная ситуация. Арсен Венгер хотел его видеть в «Арсенале», понимал, что может заиграть у него.

А я что-то не слышал, чтобы Гасперини говорил о предметном интересе к Миранчуку. Может быть, поэтому он и сидит часто в запасе в «Аталанте»? То же самое можно сказать и про Кокорина в «Фиорентине». Изначально должен быть контакт с тренером! Подходишь ты под его систему или нет?

, кстати, в этом сезоне сбавил. Он уже не держит темп все 90 минут, стал себя немного щадить. А у него возраст опасный... Если он не будет прибавлять и больше всех тренироваться, бежать, то остановится в своем развитии. Сколько было таких примеров... Ребята с задатками, а не прыгали на следующую ступеньку. Арсену надо крепко задуматься.

В Европе никто спуску не даст. Нужно уметь играть без мяча, перекрывать зоны. Поэтому, кстати, Миранчук и не стал твердым игроком основы «Аталанты». Проявит себя в эпизоде и выключается... Выпадает.

По этой причине российские футболисты и не котируются в Европе. Не играют в современный футбол. Даже Головин не стал звездой во Франции. Где стабильность? Ему не хватает «физики», выносливости», – сказал комментатор.