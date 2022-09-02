«Милан» интересовался Захаряном. Трансфер не состоялся из-за сложностей в оформлении сделки (Sport24)

Полузащитником «Динамо» интересовался .

По данным Sport24, действующий чемпион Италии проявлял интерес к 19-летнему хавбеку, но трансфер не состоялся из-за сложностей в оформлении сделки.

Минувшим летом получило официальное предложение по Захаряну от «Челси». Трансфер сорвался по техническим причинам.

Вчера бело-голубые объявили, что Арсен останется в команде.

В текущем сезоне хавбек провел 6 матчей в Мир , забил один гол и отдал два голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Захарян так и не перешел в «Челси» этим летом. Но еще может перейти зимой