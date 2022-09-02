Широков о Захаряне и «Челси»: «Он пока не перерос уровень РПЛ»

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Роман Широков считает, что Арсен Захарян еще не перерос уровень Мир РПЛ.

Ранее «Динамо» сообщило, что футболист не перейдет в английский клуб, отметив, что предложение от лондонцев поступило в клуб 25 августа.

– Наверное, Арсен расстроился, что не перешел в «Челси».

– Потянул бы он уровень АПЛ?

– Не знаю. Когда он туда приедет, будем смотреть. Он пока не перерос уровень РПЛ.

Если будет чувствовать в себе силы, то в следующий раз надо ехать. Тут вопрос еще в «Динамо», их интересы тоже надо учитывать, – сказал бывший игрок сборной России.

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