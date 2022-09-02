«Спартак» попрощался с Ребровым и Ещенко. Им вручили памятные футболки с числом матчей за клуб

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После матча легенд с «Зенитом» (2:1) вратарю и защитнику вручили именные футболки с числом матчей за «Спартак».

«Артем Геннадьевич Ребров. Андрей Олегович Ещенко. Легенды «Спартака». Спасибо! ❤️🤍» – написали в телеграм-канале красно-белых.

Ребров выступал за московский клуб в 2011-2021 годах. Сейчас он занимает должность спортивного директора «Спартака». Ещенко играл в «Спартаке» в 2016-2022 годах. Сейчас Андрей выступает за «Знамя» во Второй лиге и занимает должность технического директора красно-белых.