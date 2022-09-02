Ребров о Ещенко: «Любили его постебать с лишним весом. Говорю: «Ещ, ну куда тебе штрудель на ночь». Его ничего не смущало: «Слышь, да он диетический!»

рассказал о щедрости и шутках про лишний вес.

«Ещ очень щедрый. Как-то отмечали мое 35-летие, основное празднование закончилось, поехали в какой-то клуб. Ещ подходит, просит карту.

Ну я даю ему, а потом жена мне говорит: «Слушай, там Андрей целую компанию угощает. Иди его успокой, а то сейчас все свои деньги оставит».

Я в шоке: «Какие свои?! Он с моей картой пошел!» Но вообще Ещ – душа нараспашку, всегда готов закрыть счет и всех угостить.

Мы любили его постебать с лишним весом. Говорим: «Ещ, ты чего такой жирный стал?» Он не соглашается: «Чего? Ты посмотри – тут мышцы одни!» Мы продолжаем: «Какие мыщцы? Один жир, он уже наружу лезет!»

И берет себе штрудель после ужина. Я говорю: «Ещ, ну куда тебе штрудель на ночь». Его ничего не смущало: «Слышь, да он диетический!» И ел из него одну начинку, тесто оставлял», – написал в блоге на Sports.ru экс-вратарь , сейчас занимающий в клубе пост технического координатора.

«Слышь, да это диетический штрудель!» Пост Реброва про Ещенко перед прощальным матчем