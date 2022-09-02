Артем Ребров: «Ещенко выращивал клубнику, говорил Самедову: «Сейчас тебе будем поставлять». Прошло три сезона, спрашиваю, что с клубникой. Ещ отвечает: «##### клубнике»

рассказал, как занимался выращиванием клубники.

«Ещ клубнику выращивал. Сначала хлеб хотел делать, но в итоге остановился на клубнике. Какой-то парник организовал, говорил Самедову: «Сейчас тебе в «Сирень» будем поставлять».

Время проходит, я спрашиваю: «Ещ, а где клубника?» Он отвечает: «Погоди. Сейчас только первый сезон».

Проходит уже три сезона, снова спрашиваю, что там с клубникой. Ещ отвечает: «##### клубнике», – написал в блоге на Sports.ru экс-вратарь , сейчас занимающий в клубе пост технического координатора.

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