Семак о Клаудиньо и Кузяеве перед «Спартаком»: «У обоих определенные проблемы. Но еще есть время посмотреть на их состояние»

рассказал о состоянии хавбеков Клаудиньо и .

– Уже в это воскресенье «Зенит» сыграет со на выезде. В каком состоянии команда подходит к этой встрече после кубковой победы над ?

– Состояние абсолютно нормальное – мы провели обычную рабочую неделю, готовимся.

– Что вы можете сказать о состоянии , который недавно вернулся в общую группу, и о Далере Кузяеве – обратная замена в матче с «Факелом» напугала многих болельщиков.

– Есть определенные проблемы и у одного, и у второго. Что касается Клаудиньо, то он начинает заниматься в общей группе – всем вместе нам нужно будет принять решение по поводу его участия.

То же самое касается и Далера – он начинает фрагментарно заниматься, хотя есть факторы, которые ему мешают.

Тем не менее у нас еще есть время для того, чтобы подумать и посмотреть на состояние ребят, – сказал главный тренер .

Матч 8-го тура Мир «Спартак» – «Зенит» состоится 4 сентября. Начало – в 20:00 по московскому времени.