Семак о Клаудиньо и Кузяеве перед «Спартаком»: «У обоих определенные проблемы. Но еще есть время посмотреть на их состояние»

Сергей Семак рассказал о состоянии хавбеков Клаудиньо и Далера Кузяева.
– Уже в это воскресенье «Зенит» сыграет со «Спартаком» на выезде. В каком состоянии команда подходит к этой встрече после кубковой победы над «Факелом»?
– Состояние абсолютно нормальное – мы провели обычную рабочую неделю, готовимся.
– Что вы можете сказать о состоянии Клаудиньо, который недавно вернулся в общую группу, и о Далере Кузяеве – обратная замена в матче с «Факелом» напугала многих болельщиков.
– Есть определенные проблемы и у одного, и у второго. Что касается Клаудиньо, то он начинает заниматься в общей группе – всем вместе нам нужно будет принять решение по поводу его участия.
То же самое касается и Далера – он начинает фрагментарно заниматься, хотя есть факторы, которые ему мешают.
Тем не менее у нас еще есть время для того, чтобы подумать и посмотреть на состояние ребят, – сказал главный тренер «Зенита».
Матч 8-го тура Мир РПЛ «Спартак» – «Зенит» состоится 4 сентября. Начало – в 20:00 по московскому времени.