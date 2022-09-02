Семак о Клаудиньо и Кузяеве перед «Спартаком»: «У обоих определенные проблемы. Но еще есть время посмотреть на их состояние»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия травмы Далер Кузяев Клаудиньо Футбол

Сергей Семак рассказал о состоянии хавбеков Клаудиньо и Далера Кузяева.

– Уже в это воскресенье «Зенит» сыграет со «Спартаком» на выезде. В каком состоянии команда подходит к этой встрече после кубковой победы над «Факелом»?

– Состояние абсолютно нормальное – мы провели обычную рабочую неделю, готовимся. 

– Что вы можете сказать о состоянии Клаудиньо, который недавно вернулся в общую группу, и о Далере Кузяеве – обратная замена в матче с «Факелом» напугала многих болельщиков.

– Есть определенные проблемы и у одного, и у второго. Что касается Клаудиньо, то он начинает заниматься в общей группе – всем вместе нам нужно будет принять решение по поводу его участия.

То же самое касается и Далера – он начинает фрагментарно заниматься, хотя есть факторы, которые ему мешают.

Тем не менее у нас еще есть время для того, чтобы подумать и посмотреть на состояние ребят, – сказал главный тренер «Зенита».

Матч 8-го тура Мир РПЛ «Спартак» – «Зенит» состоится 4 сентября. Начало – в 20:00 по московскому времени.

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