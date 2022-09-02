Семак о «Спартаке» после Суперкубка: «Команда стала более сыгранной, смотрится прилично»

отметил прогресс после игры с «Зенитом» в Суперкубке.

В матче за петербургская команда одержала крупную победу – 4:0.

– В последний раз «Спартак» обыгрывал «Зенит» практически пять лет назад, беспроигрышная серия петербуржцев длится уже десять матчей. В такой ситуации на какую команд оказывается большее давление – на ту, которая стремится продлить победную серию или на ту, которая хочет ее прервать?

– Не знаю, мне сложно говорить по поводу давления – мы рассматриваем каждую игру как абсолютно новую историю, а цифры – всего лишь статистика. Любая серия рано или поздно начинается и заканчивается. Наше дело – настроиться и сыграть ближайшую игру на максимуме своих возможностей.

– Два месяца назад «Зенит» уже играл со «Спартаком» в Суперкубке. Насколько изменилась команда по качеству и по стилю за это время?

– Думаю, у них все стабильно и по составу, и по тактическому расположению. Команда много забивает, сейчас у них хорошее эмоциональное состояние. Они идут на втором месте и смотрятся достаточно прилично. Сейчас у их тренера было больше времени на подготовку, чем перед матчем за Суперкубок, чтобы донести свои идеи – команда стала более сыгранной. Думаю, что предстоящая выездная игра будет более сложной.

– Когда у команд есть и принципиальность, и турнирная заинтересованность, и высокое исполнительское мастерство, что выходит на первый план? Какой фактор будет решающим, тем, который определит исход матча?

– Та команда, которая будет лучше играть, меньше ошибаться, получит больше шансов для того, чтобы победить. Что касается мастерства, мотивации и функционального состояния, то пройти сезон на одном уровне достаточно сложно – все футболисты живые люди. Именно этим и интересен футбол – в отдельно взятом матче может случиться все, что угодно, – сказал главный тренер .