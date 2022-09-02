Александр Кержаков о «Спартаке»: «Не помню, чтобы они забивали конкурентоспособным командам в этом сезоне. «Зенит» – фаворит»

высказался в преддверии матча «Спартак» – «Зенит».

Игра 8-го тура Мир пройдет в воскресенье.

«Параллель с матчем за Суперкубок здесь нельзя провести как минимум потому, что теперь игра будет в Москве. Это самое главное отличие. Но для меня фаворит остается прежним, это «Зенит».

Не хочу никого обижать, но не помню, чтобы в этом сезоне «Спартак» забивал конкурентоспособным командам. Сколько он забил «Зениту» и «Динамо»? Ну да, забил «Краснодару». Ну и что?

Да, красно‑белые неплохо играют с командами, которые перед матчами не считаются фаворитами. В других же случаях команде Абаскаля не так везет, и мы не видим такой силы. Так что сейчас для москвичей будет хорошая проверка. Но, опять же, не вижу никаких весомых доводов в пользу , – сказал экс-форвард .