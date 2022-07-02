Широков, Титов, Аршавин, Филимонов, Тимощук и Аленичев сыграют в матче легенд «Зенита» и «Спартака»

РФС опубликовал составы «Спартака» и «Зенита» на матч легенд, назначенный на 8 июля.
В составе клуба из Москвы выступят Александр Филимонов, Андрей Тихонов, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Дмитрий Хлестов, Эдуард Мор, Александр Ширко, Валерий Шмаров, Евгений Бушманов, Андрей Коновалов, Владимир Джубанов, Александр Самедов, Константин Головской, Максим Бузникин, Дмитрий Комбаров.
Петербуржцев будут представлять Андрей Аршавин, Александр Кержаков, Владимир Быстров, Алексей Игонин, Валерий Цветков, Анатолий Тимощук, Олег Власов, Александр Спивак, Александр Куртиян, Роман Широков, Александр Анюков, Денис Угаров, Андрей Кобелев, Дмитрий Радченко, Евгений Тарасов и Юрий Окрошидзе.
Главным арбитром матча назначен Алексей Николаев.
Игра пройдет на стадионе «Петровский». Билеты можно будет купить с 4 июля.
Следует отметить, что ранее публиковались составы, отличные от представленных РФС. Неманя Видич, Вячеслав Малафеев и некоторые другие футболисты сыграть не смогут, согласно новым данным.
9 июля «Зенит» и «Спартак» разыграют Олимп Суперкубок России на «Газпром Арене».