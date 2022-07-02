Широков, Титов, Аршавин, Филимонов, Тимощук и Аленичев сыграют в матче легенд «Зенита» и «Спартака»

РФС опубликовал составы и на матч легенд, назначенный на 8 июля.

В составе клуба из Москвы выступят , , , , , Эдуард Мор, , , Евгений Бушманов, Андрей Коновалов, Владимир Джубанов, , Константин Головской, , .

Петербуржцев будут представлять , , , , Валерий Цветков, , Олег Власов, , Александр Куртиян, , , Денис Угаров, Андрей Кобелев, Дмитрий Радченко, Евгений Тарасов и Юрий Окрошидзе.

Главным арбитром матча назначен Алексей Николаев.

Игра пройдет на стадионе «Петровский». Билеты можно будет купить с 4 июля.

Следует отметить, что ранее публиковались составы, отличные от представленных РФС. Неманя Видич, Вячеслав Малафеев и некоторые другие футболисты сыграть не смогут, согласно новым данным.

9 июля «Зенит» и «Спартак» разыграют Олимп Суперкубок России на «Газпром Арене».