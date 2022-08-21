Денисов, Домингес и Бояринцев сыграют в матче легенд «Зенита» и «Спартака»

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Стали известны имена еще ряда игроков, которые примут участие в матче легенд «Спартака» и «Зенита».

За петербургскую команду сыграют Игорь Денисов и Алехандро Домингес, в составе красно-белых ожидается появление Дениса Бояринцева.

Обновленные составы выглядят следующим образом:

«Спартак»: Филимонов, Ребров, Хлестов, Онопко, Ещенко, Головской, Д. Комбаров, Самедов, Мелешин, Баженов, Джубанов, Бояринцев, Коновалов, Тихонов, Титов, Аленичев, Ширко, Павлюченко, Павленко.

«Зенит»: Малафеев, Окрошидзе, Анюков, Тимощук, Игонин, Цветков, Радимов, Власов, Широков, Денисов, Зырянов, Коноплев, Данни, Быстров, Аршавин, Кержаков, Погребняк, Домингес.

Матч-реванш легенд «Спартака» и «Зенита» пройдет 2 сентября в Москве на «Открытие Банк Арене». Первая встреча состоялась 8 июля и завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 2:0. Голы забили Роман Широков и Александр Кержаков.

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