Де Хеа провел 133-й сухой матч в АПЛ и обошел ван дер Сара и Ховарда. У испанца лучший показатель среди игравших за «МЮ» вратарей

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Вратарь Давид Де Хеа побил рекорд «Манчестер Юнайтед» по сухим матчам в АПЛ.

После победы манкунианцев над «Лестером» (1:0) в 5-м туре на счету испанца суммарно уже 133 матча без пропущенных голов.

Ранее лучший результат в лиге среди голкиперов, в разное время выступавших за «МЮ» (с учетом матчей за другие клубы), был у Тима Ховарда и Эдвина ван дер Сара – по 132 игры. За ними – Петер Шмейхель (128).

Де Хеа выступает за «Манчестер Юнайтед» с сезона-2011/12. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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