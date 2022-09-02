Джейдон Санчо: «МЮ» хотел начать сезон с 2 побед, но результаты нас разбудили»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лестер Джейдон Санчо Футбол

Джейдон Санчо поделился впечатлениями после победы над «Лестером» (1:0).

22-летний хавбек «Манчестер Юнайтед» забил единственный гол в матче 5-го тура АПЛ.

«Это был отличный командный гол, и я рад, что мы набрали три очка.

Пропустив предсезонную подготовку год назад, сейчас я знаком со своими партнерами гораздо лучше. Рад, что смог забить.

Мы хотели начать сезон с двух побед, но результаты нас разбудили («МЮ» проиграл два стартовых матча – Sports.ru). Рад, что сегодня мы добыли третью победу подряд», – сказал полузащитник.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные