Джейдон Санчо: «МЮ» хотел начать сезон с 2 побед, но результаты нас разбудили»

поделился впечатлениями после победы над (1:0).

22-летний хавбек забил единственный гол в матче 5-го тура .

«Это был отличный командный гол, и я рад, что мы набрали три очка.

Пропустив предсезонную подготовку год назад, сейчас я знаком со своими партнерами гораздо лучше. Рад, что смог забить.

Мы хотели начать сезон с двух побед, но результаты нас разбудили («МЮ» проиграл два стартовых матча – Sports.ru). Рад, что сегодня мы добыли третью победу подряд», – сказал полузащитник.