Джейдон Санчо: «МЮ» хотел начать сезон с 2 побед, но результаты нас разбудили»

Джейдон Санчо поделился впечатлениями после победы над «Лестером» (1:0).
22-летний хавбек «Манчестер Юнайтед» забил единственный гол в матче 5-го тура АПЛ.
«Это был отличный командный гол, и я рад, что мы набрали три очка.
Пропустив предсезонную подготовку год назад, сейчас я знаком со своими партнерами гораздо лучше. Рад, что смог забить.
Мы хотели начать сезон с двух побед, но результаты нас разбудили («МЮ» проиграл два стартовых матча – Sports.ru). Рад, что сегодня мы добыли третью победу подряд», – сказал полузащитник.