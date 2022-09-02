«МЮ» продал Гарнера «Эвертону» за 9+6,5 млн фунтов. Хавбек подписал контракт до 2026 года

Полузащитник Джеймс Гарнер покинул «Манчестер Юнайтед».
О трансфере 21-летнего англичанина объявил «Эвертон». Контракт рассчитан до 2026 года.
По сведениям The Athletic, клуб из Ливерпуля заплатил 9 млн фунтов, за счет бонусов сумма может подняться до 15,5 млн. Также «МЮ» может получить определенный процент от суммы последующей продажи Гарнера.
Прошлый сезон хавбек провел в «Ноттингеме» и за 44 матча в Чемпионшипе отдал 8 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: twitter.com/Everton