Тренер «Ариса» Шпилевский: «Кокорин голодный и хочет играть. Брали его как лидера, он даст кипрскому футболу большой бренд»

Главный тренер высказался о подписании .

Нападающий перешел в кипрский клуб на правах аренды из «Фиорентины».

«Только положительные эмоции. [Он] мотивирован, для меня это самое главное. Голодный и хочет играть в футбол. Понятно, что брали его как одного из лидеров», – сказал тренер.

По словам Шпилевского, тренерский штаб знает, что у Кокорина есть «сумасшедший талант» и большой потенциал.

«Поэтому я уверен на 100%, что он не только нас усилит, но и даст кипрскому футболу большой-большой бренд, большую марку, потому что я чувствую его заряженность.

Будет ли он в основном составе? Еще рано [об этом говорить], так как он только сегодня будет в первый раз тренироваться с командой. Поэтому еще не в основном составе», – сказал тренер в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ».

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