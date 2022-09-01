«Арсенал» предложил 20 млн фунтов за Дугласа Луиса. «Астон Вилла» не хочет продавать хавбека в последний день трансферного окна

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«Арсенал» может подписать полузащитника «Астон Виллы» Дугласа Луиса

Лондонский клуб сделал предложение о трансфере бразильца за 20 миллионов фунтов, сообщает Sky Sports. «Вилла» не хочет продавать игрока в последний день трансферного окна.

Контракт хавбека с клубом из Бирмингема действует до конца сезона.

По информации The Athletic, «канониры» намерены купить Луиса из-за большого количества травм у игроков лондонской команды.

С подробной статистикой 24-летнего футболиста можно ознакомиться здесь

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