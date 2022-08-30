«ПСЖ» хочет включить в аренду Паредеса в «Юве» обязательство выкупа. Туринцы против

Теги ПСЖ Ювентус Астон Вилла премьер-лига Англия лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Массимилиано Аллегри Леандро Паредес Дуглас Луис Футбол

«Ювентус» и «ПСЖ» пока не могут договориться об условиях перехода Леандро Паредеса.

Туринский клуб намерен подписать 28-летнего полузащитника до закрытия трансферного окна.

При этом руководство «бьянконери» хотело бы арендовать аргентинца с правом выкупа, в то время как парижане настаивают на обязательном выкупе при легкодостижимых условиях.

«Юве» этот вариант не устраивает – в крайнем случае клуб может согласиться на обязательный выкуп, но его условия должны быть не столь простыми для активации.

У «Ювентуса» есть запасной вариант в лице Дугласа Луиса из «Астон Виллы», однако главный тренер команды Массимилиано Аллегри хотел бы видеть у себя в составе именно Паредеса.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные