«ПСЖ» хочет включить в аренду Паредеса в «Юве» обязательство выкупа. Туринцы против

и пока не могут договориться об условиях перехода .

Туринский клуб намерен подписать 28-летнего полузащитника до закрытия трансферного окна.

При этом руководство «бьянконери» хотело бы арендовать аргентинца с правом выкупа, в то время как парижане настаивают на обязательном выкупе при легкодостижимых условиях.

«Юве» этот вариант не устраивает – в крайнем случае клуб может согласиться на обязательный выкуп, но его условия должны быть не столь простыми для активации.

У «Ювентуса» есть запасной вариант в лице из , однако главный тренер команды хотел бы видеть у себя в составе именно Паредеса.