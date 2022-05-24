Филлипс из «Лидса» – главная трансферная цель «Ман Сити» в полузащиту

«Манчестер Сити» хочет приобрести полузащитника «Лидса» в межсезонье.

26-летний хавбек сборной Англии является приоритетной трансферной целью «горожан» в среднюю линию.

«Сити» также интересовался из , однако отказался от идеи его покупки из-за цены в 150 млн фунтов.

На Филлипса, помимо , также претендуют , , «Вест Хэм» и .

Срок контракта полузащитника с истекает через два года. Статистика игрока – здесь.

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