Филлипс из «Лидса» – главная трансферная цель «Ман Сити» в полузащиту

Теги Манчестер Юнайтед Вест Хэм Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Лидс Кэлвин Филлипс Деклан Райс Натаниэль Филлипс Футбол

«Манчестер Сити» хочет приобрести полузащитника «Лидса» Кэлвина Филлипса в межсезонье.

26-летний хавбек сборной Англии является приоритетной трансферной целью «горожан» в среднюю линию.

«Сити» также интересовался Декланом Райсом из «Вест Хэма», однако отказался от идеи его покупки из-за цены в 150 млн фунтов.

На Филлипса, помимо «Ман Сити», также претендуют «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Вест Хэм» и «Астон Вилла».

Срок контракта полузащитника с «Лидсом» истекает через два года. Статистика игрока – здесь.

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные