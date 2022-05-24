Филлипс из «Лидса» – главная трансферная цель «Ман Сити» в полузащиту

«Манчестер Сити» хочет приобрести полузащитника «Лидса» Кэлвина Филлипса в межсезонье.
26-летний хавбек сборной Англии является приоритетной трансферной целью «горожан» в среднюю линию.
«Сити» также интересовался Декланом Райсом из «Вест Хэма», однако отказался от идеи его покупки из-за цены в 150 млн фунтов.
На Филлипса, помимо «Ман Сити», также претендуют «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Вест Хэм» и «Астон Вилла».
Срок контракта полузащитника с «Лидсом» истекает через два года. Статистика игрока – здесь.
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