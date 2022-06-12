Моуринью хочет видеть в «Роме» Невеша из «Вулверхэмптона» или Дугласа Луиса из «Астон Виллы»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассчитывает на укрепление состава этим летом.
По данным инсайдера Николо Скиры, португалец хочет, чтобы команда подписала полузащитника высокого уровня. Среди кандидатов называются Дуглас Луис из «Астон Виллы» и Рубен Невеш из «Вулверхэмптона».
24-летний бразилец провел в завершившемся сезоне АПЛ 34 матча и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
На счету 25-летнего португальца 33 игры в АПЛ за сезон и 4 мяча. Детальнее его показатели можно изучить тут.