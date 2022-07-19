Тренер «Сочи» Гаранин: «Хотим доминировать в каждом матче. Независимо, кто нам противостоит – Семак, Федотов или Карпин»

Старший тренер «Сочи» рассказал о желании доминировать в каждом матче.

– Какие эмоции после победы над ?

– Было сложно. Не делали моментами то, что хотели. Мы должны были встречать выше, играть выше.

Не все у нас получилось, но рады, что выиграли. Это важно для тренерского штаба и для футболистов. Требования новые, отличающиеся от того, что было раньше. Хорошо, что мы стартанули с победы.

– Можно сказать, что вам повезло, что вы играли с «Торпедо» в первом туре?

– Возможно, на меня немного подействовала первая игра. Хотя никакой истерики и запары не было. Считаю, что матч был не таким уж легким. Надо было больше владеть мячом.

Если бы мы делали изначально то, что хотели, было бы легче. Такие проблемы всегда бывают. Это недовольство действиями команды в каких-то аспектах. Мы уверены в своих силах. Нужно убирать недочеты через работу.

– Через неделю матч против . Есть ли принципиальность в матче с командой бывшего тренера ?

– Для меня точно нет. Принципиальна любая встреча.

Мы хотим добиваться результата против каждого соперника, независимо, кто нам противостоит – Владимир Валентинович (Федотов), Сергей Богданович (Семак) или Валерий Георгиевич (Карпин). Мы хотим доминировать в каждой игре. Будем работать над этим.

Для ребят, возможно, это будет принципиальный матч. Для Владимира Валентиновича – тоже. Но за них я не буду говорить.

– по матчу с «Уралом» произвел очень хорошее впечатление. Можно назвать армейцев одним из фаворитов на чемпионство?

– Согласен, очень хорошо сыграли. Агрессивный футбол. Тем интереснее будет следующая игра, – сказал .

ЦСКА сыграет с «Сочи» во втором туре Мир РПЛ. Игра состоится 23 июля.