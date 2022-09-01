Роналду еще может уйти из «МЮ» в «Наполи» на правах аренды. Де Лаурентиса привлекает эта идея (Marca)

Криштиану Роналду еще может перейти из «Манчестер Юнайтед» в «Наполи» на правах аренды.
По данным Marca, португалец по-прежнему хочет перейти в клуб, который даст ему возможность играть в Лиге чемпионов.
Несмотря на вчерашние заявления Эрика тен Хага о том, что Роналду не уйдет из «Ман Юнайтед», у португальца по-прежнему есть возможность перейти в «Наполи» на правах аренды сроком на сезон. После этого Криштиану планирует вернуться в «МЮ» и доиграть год, оставшийся по его действующему контракту.
Президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса привлекает идея о приглашении Роналду.
Вариант с «Наполи» – наиболее серьезный из всех имеющихся у Криштиану. Остальные предложения, поступившие Роналду, исходят от азиатских команд. В таком варианте развития карьеры Роналду не заинтересован, так как хочет играть в Лиге чемпионов.
В этом сезоне Роналду появлялся на поле во всех четырех матчах «МЮ» в АПЛ (в трех из них – на замену). Результативными действиями в нынешнем сезоне форвард не отметился.
Полную статистику 37-летнего футболиста можно изучить здесь.