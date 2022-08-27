Спаллетти о Роналду в «Наполи»: «Любой хотел бы тренировать его, но переговоров нет. Это будет сложно»

прокомментировал информацию о возможном переходе в «Наполи».

Сообщалось, что португалец может перейти в неаполитанский клуб, а форвард – в .

«Любой бы хотел футболку Роналду. Если бы он играл за «Наполи», я бы хотел такую.

Любой хотел бы тренировать его, но, как сказал агент Осимхена, никаких переговоров не ведется. Де Лаурентис также подтвердил это. До закрытия трансферного окна осталось не так долго, так что я считаю, что это будет сложно», – сказал главный тренер .