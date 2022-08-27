«Наполи» хочет, чтобы «МЮ» платил Роналду всю зарплату, и требует 130 млн евро за Осимхена

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Наполи Виктор Осимхен Футбол

Стало известно, на каких условиях «Наполи» может подписать Криштиану Роналду.

Как передает TuttoNapoli со ссылкой на эксперта Rai Sport Чиро Венерато, «Манчестер Юнайтед» пока не связывался с неаполитанцами, но Жорже Мендеш, агент португальца, общается с итальянским клубом от лица манкунианцев.

«Наполи» рассчитывает получить 130 млн евро за форварда Виктора Осимхена, а также хочет, чтобы «МЮ» в полной мере платил зарплату Роналду. Вдобавок клуб АПЛ должен взять на себя перевод 5% от суммы трансфера ФИФА и УЕФА.

Роналду, Каземиро и Магуайр не попали в старт «МЮ» на матч с «Саутгемптоном», Рэшфорд, Эланга и Санчо сыграют

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