«Наполи» хочет, чтобы «МЮ» платил Роналду всю зарплату, и требует 130 млн евро за Осимхена

Стало известно, на каких условиях «Наполи» может подписать .

Как передает TuttoNapoli со ссылкой на эксперта Rai Sport Чиро Венерато, пока не связывался с неаполитанцами, но Жорже Мендеш, агент португальца, общается с итальянским клубом от лица манкунианцев.

рассчитывает получить 130 млн евро за форварда , а также хочет, чтобы «МЮ» в полной мере платил зарплату Роналду. Вдобавок клуб должен взять на себя перевод 5% от суммы трансфера ФИФА и УЕФА.

Роналду, Каземиро и Магуайр не попали в старт «МЮ» на матч с «Саутгемптоном», Рэшфорд, Эланга и Санчо сыграют