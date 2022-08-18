«Отношение «Барселоны» к Брэйтуэйту – нечто среднее между травлей и приставаниями. Попытки заставить его расторгнуть контракт позорны». Глава Ассоциации датских игроков о форварде

Глава Ассоциации датских футболистов вступился за форварда «Барселоны» .

Сообщалось, что каталонцы могут расторгнуть контракт с нападающим, отказывающимся уходить.

«Мартин столкнулся с ничем не обоснованным отношением, чем-то средним между травлей и приставаниями. То, что «Барселона» пытается заставить его расторгнуть контракт, лишиться работы – просто позор.

Футболист, который пришел им на помощь в тяжелый момент, теперь в опале. Где же их порядочность?

Контракт есть контракт. «Барселона» и Мартин связаны еще на два года. Брэйтуэйт должен и дальше выполнять свою часть соглашения – как и . Одному из крупнейших клубов мира следовало бы относиться к своему футболисту с большим уважением», – заявил Миккель Саль Хансен.