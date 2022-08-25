Брэйтуэйт требует у «Барсы» 5 млн евро за расторжение контракта – остаток зарплаты. Форвард интересен «Мальорке»

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Мартин Брэйтуэйт хочет получить денежную компенсацию за расторжение контракта с «Барселоной».

По информации Marca, нападающий требует 5 миллионов евро – столько бы он заработал за два года, если бы остался в клубе до истечения срока контракта. 

В услугах 31-летнего футболиста заинтересована «Мальорка». Клуб ждет, когда игрок станет свободным агентом. Условия личного контракта с форвардом еще не согласованы, поскольку его требования по зарплате слишком высоки. Однако обе стороны намерены прийти к соглашению.

Датчанин перешел в «Барселону» в феврале 2020 года. С тех пор в составе каталонского клуба он провел 58 матчей и забил 10 голов. 

С подробной статистикой Брэйтуэйта можно ознакомиться здесь

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