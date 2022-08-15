«Барса» может расторгнуть контракт с Брэйтуэйтом в одностороннем порядке. Форвард отказывается уходить, в клубе недовольны

готова пойти на конфликт с , чтобы вынудить форварда уйти.

«Блауграна» понимает, что датчанин не намерен вести никаких переговоров об уходе. Игрок твердо намерен остаться в каталонском клубе.

«Барселону» же это не устраивает – сине-гранатовые хотели либо продавать Брэйтуэйта, либо расторгнуть с ним контракт по соглашению сторон.

Каталонцы предложили Мартину carta de libertad – разрешение на переговоры с другими клубами, не подразумевающее выплату «Барсе» компенсации. Этот вариант не устроил нападающего.

«Барселону» не устраивает такое поведение Брэйтуэйта, так как в клубе считают, что приложили много усилий для его трансфера из «Леганеса», а также проявили много терпения в период его восстановления от травмы.

Есть вероятность, что «Барса» расторгнет контракт в одностороннем порядке в последний день трансферного окна, сообщает Diario Sport. Также клуб оценивает, есть ли возможность не выплачивать Брэйтуэйту положенные по контракту деньги.