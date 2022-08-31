«Бавария» и «Ливерпуль» сохраняют интерес к Лаймеру. Контракт хавбека с «Лейпцигом» действует до 2023-го и вряд ли будет продлен

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Конрад Лаймер может покинуть «Лейпциг» после этого сезона. 

В последние дни летнего трансферного окна «Ливерпуль» пытался подписать 25-летнего полузащитника, но трансфер в этот период был невозможен, сообщает журналист Флориан Плеттенберг. 

Контракт австрийца с «Лейпцигом» рассчитан до 2023 года, и вероятность того, что он будет продлен, мала. Интерес к игроку сохраняют «Ливерпуль» и «Бавария». Будущее футболиста будет определено в течение следующих месяцев. 

Подробную статистику Лаймера можно найти здесь

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