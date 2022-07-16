«Бавария» давала 20 млн евро за Лаймера, «РБ Лейпциг» хочет 30 млн и установил дедлайн – до Суперкубка Германии

пока не продает «Баварии».

Мюнхенцы предложили 20 миллионов евро за 25-летнего австрийца, однако «Лейпциг» отклонил первое предложение.

По информации Bild, клуб хочет за своего хавбека 30 миллионов евро, причем единовременной выплатой, а не несколькими траншами.

Также «РБ Лейпциг» установил дедлайн по трансферу – до Суперкубка Германии 30 июля. После этой даты переход будет заблокирован.

Конрад отказался от продления контракта и дал понять, что хочет присоединиться к «Баварии» либо этим летом, либо в следующем году. «Лейпциг» готов бесплатно потерять игрока через год, если не сейчас условия клуба не будут соблюдены.

В минувшем сезоне Лаймер провел 26 матчей в Бундеслиге, забил 4 гола и отдал 4 результативных паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.