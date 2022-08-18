«Ливерпуль» не продаст Кейта летом и надеется продлить с хавбеком контракт, истекающий в 2023-м

Полузащитник Наби Кейта этим летом вряд ли сможет уйти из .

По сведениям Goal, мерсисайдцы намерены сохранить хавбека в составе, несмотря на сообщения о его недовольстве и на интерес со стороны .

Контракт футболиста рассчитан до лета 2023 года, и вице-чемпионы Англии все еще надеются его продлить на четыре года. Если этого сделать не удастся, следующим летом Кейта уйдет как свободный агент, но «Ливерпуль» готов рискнуть.

Утверждается, что переговоры между клубом и Бьорном Беземером, представляющим интересы полузащитника, продолжаются, а отношения между сторонами оцениваются как хорошие.