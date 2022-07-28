«Реал» лидирует по годовым продажам футболок на Amazon среди клубов Испании, Англии, Италии и Франции. «ПСЖ» – 2-й, «Милан» – 3-й, «Барселона» – 6-я

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«Реал» больше всех заработал на продаже футболок на платформе Amazon.

Marca со ссылкой на аналитические данные Kiliagon сообщает, что мадридцы продали футболок на 3,3 млн евро – это лучший показатель среди клубов Испании, Англии, Франции и Италии. Оборот по сравнению с 2018 годом вырос на 400%.

Второе место по продажам досталось «ПСЖ» – 2,2 млн евро. Третью строчку занял «Милан» – у чемпионов Италии свыше 1,5 млн. «Барселона» стала шестой с 700 000 евро.

В указанных лигах общие продажи футболок через Amazon оцениваются на сумму 12,3 млн евро.

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