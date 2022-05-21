Американская компания дает 1,3 млрд евро за «Милан» и готова потратить 500 млн на стадион. Это инвестор владельцев «Ливерпуля»

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В «Милане» могут смениться владельцы в ближайшее время.

Как сообщает MilanNews.it со ссылкой на Il Giornale, американская инвестиционная компания RedBird Capital Partners опережает Investcorp из Бахрейна в борьбе за итальянский клуб.

Investcorp предлагал 1,18 млрд евро. Американцы готовы заплатить Elliott Management 1,3 млрд евро за «россонери». Еще 500 миллионов в случае покупки клуба будут потрачены на новый стадион.

Если сделка состоится, то нынешние хозяева, фонд Elliott, останутся миноритарными акционерами «Милана».

RedBird Capital Partners – инвестор компании Fenway Sports Group, которая владеет «Ливерпулем» и бейсбольным клубом «Бостон Ред Сокс». Также RedBird принадлежит контрольный пакет акций «Тулузы».

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