Осинькин о 0:1: «Крылья» боролись, не провалили этот матч, но «Спартак» был лучше. Лучше взаимодействовать в данном составе пока не можем»

Главный тренер высказался о поражении от .

Московская команда одержала победу со счетом 1:0 в 1-м туре Фонбет Кубка России.

«Мы сделали все, что могли, но лучше взаимодействовать в данном составе пока не можем. Слишком мало времени вместе, вынуждены варьировать схему. Видите, сколько перестановок во время игры. Сложно ожидать цельной игры в этой ситуации, но мы боролись, не провалили этот матч. Где‑то даже могли надеяться на ничью, но признаю, что «Спартак» точно был лучше.

Быстро пропустили во втором тайме? Надо еще раз посмотреть момент, была потеря мяча. Быстрая атака, не все организованно сделали. В любом пропущенном мяче есть детали, мы их оставим внутри команды. Есть люди, которые не доработали.

Хотел бы отметить пару дебютантов, которые ранее ни одной секунды не играли, некоторые дебютировали в премьер‑лиге. [Георгий] Зотов всего пару недель тренировался в клубе. Конечно, его форма далека от той, которая позволяет играть с хорошей интенсивностью, но он провел отличный матч.

Многих ребят посмотрели, проверили людей на других позициях. По ходу игры пришлось делать невынужденные замены, очень не хочется еще кого‑то терять.

Замена Горшкова произошла из‑за недомогания. Могли выпустить Ежова, но не рискнули. Он 10 дней назад пропускал игру с «Факелом» из‑за этой же болячки, всего три дня прошло после игры с «Ахматом», поэтому было сложновато», – сказал Осинькин.