Абаскаль про 1:0 с «Крыльями»: «Спартак» показал желание доминировать. Должны были забивать второй и решать игру раньше»

Главный тренер прокомментировал победу над (1:0) в Фонбет Кубке России.

– Благодарю команду за настрой. Не будем забывать, что недавно у нас был тяжелый выездной матч в Воронеже.

Мы с первых минут показывали желание доминировать. При том, что «Крылья» играли достаточно закрыто. Для нас было важно начать Кубок в новом формате с победы. Мы должны были забивать второй и решать игру раньше, но три очка есть три очка.

– Вы довольны игрой команды сегодня?

– Я доволен результатом и доволен тем, как мы играли. Мы создавали много моментов, но не забили. Победа есть победа.

Мы в очередной раз играли против соперника, который играл с пятью защитниками и не давал пространство. У ребят, которые сегодня играли, было не так много практики. Я доволен желанием и отношением футболистов к делу, – сказал .