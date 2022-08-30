Абаскаль про 1:0 с «Крыльями»: «Спартак» показал желание доминировать. Должны были забивать второй и решать игру раньше»

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Главный тренер «Спартака» прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (1:0) в Фонбет Кубке России. 

– Благодарю команду за настрой. Не будем забывать, что недавно у нас был тяжелый выездной матч в Воронеже.

Мы с первых минут показывали желание доминировать. При том, что «Крылья» играли достаточно закрыто. Для нас было важно начать Кубок в новом формате с победы. Мы должны были забивать второй и решать игру раньше, но три очка есть три очка.

– Вы довольны игрой команды сегодня?

– Я доволен результатом и доволен тем, как мы играли. Мы создавали много моментов, но не забили. Победа есть победа.

Мы в очередной раз играли против соперника, который играл с пятью защитниками и не давал пространство. У ребят, которые сегодня играли, было не так много практики. Я доволен желанием и отношением футболистов к делу, – сказал Гильермо Абаскаль.

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